سعر الدولار والذهب عيار 21 و18 في سوريا اليوم الجمعة 28-7-2023 ، عمليات البحث التي تجاوزت السبعة عشر ألف في صباح اليوم دفعت فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى كتابة سطور هذه المقالة التي نحمل في طياتها كافة المعلومات التي نتحدث من خلالها عن هذه الأسعار الجديدة في التعاملات الفورية بالأسواق ومن هذا المنطلق يجدد فريق الموقع بشكل يومي هذه المقالة التي يتم توزيعها على معظم وسائل التواصل الاجتماعي كافة ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة منا في تقديم أوسع خدمة للجمهور المتابع ومن أجل ومعرفة سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم فهو التالي .

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-7-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 722,000، ومبيع: 733,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 733,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 733,000 ، مبيع: 744,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 744,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 696,000 ، مبيع: 702,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 702,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 696,000 ، مبيع: 701,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 701,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13100 وبيع 13300

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13300 وبيع 13500 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 12630 وبيع 12730 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 12620 وبيع 12720.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 28-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .