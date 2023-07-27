سلطنة عمان تستنكر اقتحام المسجد الأقصى المبارك

استنكرت سلطنة عمان اقتحام "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، ومئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، عن استكار السلطنة وإدانتها "لقيام إسرائيل بتمكين أحد مسؤوليها المتطرفين من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وما يمثله استمرار هذه الممارسات المستمرة واللامشروعة من استفزاز وتأجيج لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي".

ودعت "الخارجية العمانية" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.