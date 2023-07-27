قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرى وبلدات في محافظة جنين وأعاقت تحركات المواطنين .

وأفادت مصادر محلية،، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: الطيبة، الهاشمية، كفيرت، كفر قود ويعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.

وأضافت، أن هذه المعاناة مستمرة ومتعمدة من قبل سلطات الاحتلال يوميا، حيث يضطر المواطنون خاصة المرضى والنساء الحوامل المتوجهين إلى مستشفيات جنين للانتظار فترة طويلة على الحاجز.

ولفتت أن أحد المواطنين المرضى تعرض إلى الإغماء أثناء انتظاره للمرور من الحاجز.