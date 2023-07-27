طريقة تحضير مشروبات باردة ومنعشة في الصيف، حيث يكون يكون الجو حارًا ومرهقًا في فصل الصيف، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان السوائل والشعور بالعطش بشكل سريع. لذلك، تعتبر المشروبات الباردة خيارًا مناسبًا ومفيدًا للترطيب والاستمتاع بتجربة منعشة، لذلك قرر فريقنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن يقدم لكم بعض انواع المشروبات الباردة التي يمكنك تحضيرها بنفسك في فصل الصيف.

إليكم فوائد المشروبات الباردة في فصل الصيف:

1. الترطيب والتحلية: تعد المشروبات الباردة واحدة من أفضل الطرق للترطيب خلال الأيام الحارة. حينما تكون الجو حارًا، يفقد الجسم الكثير من السوائل من خلال العرق، ويحتاج إلى سوائل إضافية للتعويض. تُعتبر المشروبات الباردة خيارًا رائعًا للترطيب بسرعة والتمتع بنكهة منعشة في الوقت نفسه.

2. تعزيز الانتعاش: إن تناول مشروب بارد يمكن أن يساهم في شعورك بالانتعاش والانتعاش السريع، ويمكن أن يكون مفيدًا لتخفيف الشعور بالحرارة والإرهاق.

3. تعزيز الطاقة والتحفيز: بعض المشروبات الباردة مثل القهوة المثلجة أو المشروبات الحمضية الطبيعية تحتوي على كميات جيدة من الكافيين والفيتامينات المفيدة، وهذا يمكن أن يساعد على زيادة مستويات الطاقة وتعزيز التركيز.

4. تحسين الهضم: بعض المشروبات الباردة مثل الشاي البارد أو المشروبات العشبية يُعتقد أنها تساعد في تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات.

5. تحسين المزاج: قد تساهم المشروبات الباردة التي تحتوي على مكونات مثل النعناع أو الليمون في تحسين المزاج وخفض مستويات التوتر.

6. منع الإصابة بالإجهاد الحراري: قد يساعد تناول المشروبات الباردة في تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري الذي يمكن أن يحدث عندما يكون الجسم معرضًا لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

تذكر أن اختيار المشروبات الباردة الصحية والطبيعية هو الأفضل دائمًا، مثل الماء، وعصائر الفواكه الطبيعية، والشاي البارد بدون سكر المضاف. يُفضل تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة بكميات كبيرة، لأنها قد تحتوي على سكر مضاف ومكونات صناعية قد لا تكون مفيدة للصحة. استمتع بالمشروبات الباردة اللذيذة والمنعشة للحفاظ على جسمك منتعشًا ومتجددًا خلال فصل الصيف الحار.

إليك بعض طرق تحضير بعض المشروبات الصيفية الشهية:

1. عصير الليمون البارد:

- المكونات:

- 4 حبات من الليمون الكبيرة

- 4 أكواب من الماء البارد

- سكر حسب الذوق (يمكنك استخدام العسل أو بديل السكر إذا رغبت)

- مكعبات ثلج

- التحضير:

- قم بعصر الليمون للحصول على عصيره وصفي البذور.

- في وعاء كبير، أضف عصير الليمون والماء واخلطهما جيدًا.

- أضف السكر حسب الذوق وقم بالتحريك حتى يذوب السكر.

- أضف مكعبات الثلج وقدم العصير باردًا.

2. شاي الخوخ البارد:

- المكونات:

- 4 أكواب من الماء

- 4 أكياس شاي أسود

- 2 خوخ مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة

- عصير نصف ليمونة

- سكر حسب الذوق

- التحضير:

- قوم بغلي الماء وأضف أكياس الشاي واتركها لمدة 5 دقائق لينتشر الشاي جيدًا.

- أزيل الأكياس واترك الشاي يبرد قليلاً.

- أضف الخوخ المقطع وعصير الليمون وقم بالتحريك.

- أضف السكر حسب الذوق واستمر في التحريك حتى يذوب السكر.

- ضع الشاي في الثلاجة ليبرد بشكل كامل وقدمه مع مكعبات الثلج إن رغبت.

3. موكتيل الفواكه الاستوائية:

- المكونات:

- 1 موز ناضج

- 1 كوب من الأناناس المقطع إلى قطع صغيرة

- 1/2 كوب من الفراولة المقطعة إلى نصفين

- 1/2 كوب من المانجو المقطعة إلى قطع صغيرة

- 1 كوب من عصير البرتقال

- 1/2 كوب من عصير المانجو

- مكعبات الثلج

- التحضير:

- ضع جميع المكونات في خلاط كهربائي.

- اخلط المكونات حتى تصبح الموكتيل ناعمًا ومتجانسًا.

- أضف مكعبات الثلج واستمر في الخلط لتبريد المشروب.

- صب الموكتيل في أكواب التقديم ويمكنك تزيينه بشرائح الفاكهة أو قطعة من المانجو.

هذه بعض الأفكار لمشروبات صيفية لذيذة يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل. يمكنك تعديل مكونات هذه الوصفات حسب ذوقك وتفضيلاتك الشخصية لتناسب ذوقك الخاص. استمتع بالمشروبات المنعشة في فصل الصيف.