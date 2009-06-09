أبو النجا: الوفد الأمني المصري لن يصل إلى غزة إلا بعد التوصل إلى اتفاق وطني عام

فلسطين اليوم: غزة

قال إبراهيم أبو النجا، القيادي البارز في حركة فتح ومفوض الاعلام والتعبئة الفكرية لفتح في قطاع غزة: إن الوفد الأمني المصري لن يصل إلى غزة إلا بعد التوصل إلى اتفاق وطني عام.

وأكد أبو النجا أن وصول الوفد سيكون ضمن خطة واتفاق بعد حوار وطني شامل، مشيراً إلى أن الوفد الأمني المصري لن يأت بدون اتفاق. وقال: هم (الوفد الأمني) سيأتون للمساعدة في هيكلية الأجهزة الأمنية بعد التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولفت إلى أن مشاركة عربية رمزية ستكون ضمن الوفد الأمني المصري الذي يشرف على هيكلية الأجهزة الأمنية.

وكان أبو النجا يعقب على أنباء تحدثت عن قرب وصول وفد أمني مصري إلى غزة للتنسيق بين حركتي فتح وحماس.

وأعلنت غالبية القوى عن عدم معرفتها بهذا التوجه، مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري سيأتي إلى غزة بعد الاتفاق.

وكانت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية أوردت قبل أيام خبراً عن قرب وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة، مستبشرة بأن ذلك يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت.

وقال أبو النجا: إن الجدول الزمني للحوار الوطني باقٍ كما هو، مؤكداً أن إعلان الاتفاق ستسبقه اجتماعات اللجان الخمس. وأضاف: حتى الآن لم توجه الدعوات لعقد اجتماعات اللجان، منوها إلى أن كل لجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل منفصل من أجل بلورة نقاط الاتفاق والخلاف.

وعما يتردد من إمكانية دعوة اللجان للانعقاد خلال الأسبوع الجاري، قال أبو النجا: إن هذه تخمينات، وحتى الآن لم توجه أية دعوات.

وشدد على أن جلسات الحوار الوطني ما زالت كما هي، ولم يتم إبلاغ أية جهة بوقف الحوار.