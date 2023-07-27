الشرطة السويدية تسمح بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

أفادت قناة SVT التلفزيونية بأن شرطة ستوكهولم سمحت بمظاهرة يوم الجمعة يتم خلالها حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية.

وذكر المنظم في طلبه أنه يعتزم "إحراق التوراة بولاعة".

ووصف هذا الإجراء بأنه "مطالبة بحقوق الأطفال في السويد التي يتم انتهاكها بشكل منهجي"، وسيشارك فيها أربعة أشخاص.

وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة، بينها حرق القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما عبر عن نيته بتنظيم مظاهرة وإحراق الإنجيل في جزيرة ريدارهولمن في ستوكهولم.

كما تقدمت سيدة في الثلاثينيات من عمرها بطلب لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية، تخطط خلالها لإحراق نصوص دينية والعلم الإيراني.