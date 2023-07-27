نيابة غزة تحذر من نشر شائعات بشأن حادثة وفاة "أبو قوطة" بخانيونس

أكدت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن التحقيقات في وفاة المواطن شادي أبو قوطة في محافظة خانيونس جنوب القطاع، ما زالت مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة، محذرةً من نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة.

وشدّد النيابة العامة، في بيان، على أنها ستتخذ المقتضى القانوني في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وأضافت أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات".

ودعت النيابة العامة، المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة.

وحذرت من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، سائلين الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.