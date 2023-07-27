"متورط في مؤامرة".. البحرية الروسية تلقي القبض على "جندي خائن"

ألقت القوات البحرية الروسية، اليوم الخميس، القبض على جندي بحار روسي متورط في مؤامرة ضد الاسطول البحري الروسي في البحر الأسود.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن جهاز الأمن الاتحادي أحبط "هجوما إرهابيا" كان مزمعا على سفينة حربية تابعة لأسطول البلاد في البحر الأسود، مشيرةً إلى اعتقال البحار وبحوزته قنبلتان محليتا الصنع.

كما ويشتبه به نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا، وفق الإعلام الروسي.

وعثر على آثار متفجرات على متن سفينة أجنبية متجهة من تركيا إلى روسيا لتحميل حبوب، وفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الاتحادي.

وكانت روسيا قد وجهت اتهامات لسفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بحمل شحنات عسكرية أوكرانية.