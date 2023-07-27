بث مباشر قناة كربلاء العراقية لمتابعة احداث عاشوراء 2023 بجودة hd

بث مباشر قناة كربلاء العراقية لمتابعة احداث عاشوراء 2023 ، ويبحث أكثر من خمسين ألف شخص من داخل العراق وفي الدول المجاورة يواصلون بالبحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على التفاصيل الكاملة التي تخص هذه القناة ويمكن لكم الان التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة في هذا الأمر حيث رأى فريق الموقع ارتفاعا ملحوظا على للوصول إلى تردد قناة كربلاء بث مباشر وهذا الامر بكل قوة دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة المقالة التي تم نشرها وتوزيعها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي .

ويمكن لكم الان التعرف على رابط بث مباشر قناة كربلاء العراقية لمشاهدة احياء عاشوراء 2023 بمجرد قراءة جميع السطور التي تلي هذه المقدمة حيث وضعنا لكم أيضا خطوات ضبط التردد على الرسيفر من أجل مشاهدة القناة على شاشات التلفاز وبجودة عالية وعن الباقي فهو التالي .

بث مباشر قناة كربلاء العراقية لمتابعة احداث عاشوراء 2023

ولقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة كربلاء العراقية من أجل ضبطته على شاشات التلفاز بجودة عالية ويترتب عليكم من الان ضبطته على الرسيفر .

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: Vertical

معدل التصحيح:

الترميز: 27.500 Msymb/s

القمر الصناعي: نايل سات - HD

التردد: 11258

الاستقطاب: Horizontal

معدل التصحيح: 3/4

الترميز: 27.500 Msymb/s

خطوات تردد قناة كربلاء

ويمكن لكم الان ضبط تردد قناة كربلاء على الرسيفر وهو التالي : أولا: في الخانة الأولى يترتب عليكم الضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بُعد.

ثانيا: في الخانة الثانية وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، ثم انتقل إلى الإعدادات وحدد تثبيت ، وبعد ذلك ، سيظهر خياران ، وبعد ذلك ستختار التثبيت اليدوي منهما.

ثالثا: في الخطوة الثالثة ، يترتب عليكم اختيار القمر الصناعي Nilesat من قائمة الأقمار الصناعية.

رابعا: في الخطوة الرابعة ، يتطلب منك ادخال تردد كربلاء الجديد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

خامسا: في الخطوة الخامسة ، يترتب عليكم الضغط على زر البحث أو موافق، بعد الانتهاء من عملية البحث ، اضغط على زر حفظ.

مشاهدة قناة كربلاء بث مباشر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط البث مباشر لقناة كربلاء ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا

برامج قناة كربلاء

أولا: نقطة ضوء.

ثانيا: خبر وتحليل.

ثالثا: الكتاب والعترة.

رابعا: الدين والحياة.

خامسا: يا صاحب الزمان.

سادسا: يا شمس الشموس.

سابعا: محطات معرفية وفكرية.

ثامنا: التغير السلوكي للشخصية.

تاسعا: هذه ثقافتي.

عاشرا: الصوم السليم.

الحادية عشرة: أيام معدودات.

الثانية عشرة: فصل الخطاب.

الثالثة عشرة: صباح كربلاء.

الرابعة عشرة: يا بنت فاطمة.

الخامسة عشرة: منار الأحكام.

متى يصادف يوم العاشر من محرم 2023

ومن المنتظر أن يحل موعد يوم عاشوراء 2023 يوم الجمعة المقبل، وقد يعتقد الكثيرون أنه لا يجوز إفراده يوم الجمعة بالصيام، إلا أن دار الإفتاء قالت إنه يجوز صيام يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم منفردًا.

ما حكم من صام يوم عاشوراء فقط

وأوضحت الإفتاء، في فتوى سابقة، أنه يستحب مع ذلك صوم يوم قبل يوم عاشوراء 2023 أو يوم بعده خروجًا من الخلاف.

ما سبب صيام يوم قبل أو بعد عاشوراء

وأشارت إلى أن صيام يوم تاسوعاء مع يوم عاشوراء 2023 سُنة أيضًا، واستدلت بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، قَالَ ابن عباس: «فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه مسلم في صحيحه.

من عام لآخر، يترقب المسلمون حول العالم حلول يوم عاشوراء، الموافق العاشر من شهر محرم الهجري، وفيه يُستحب الصيام بحسب السنة النبوية.

وبدأ المسلمون في اتباع هذه السنة منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حينها رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، وبسؤاله على السبب أبلغوه أنه "يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام"، حتى قال: "أنا أحق بموسى منكم".

وصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر المسلمين بصيامه، وباتت منذ هذه اللحظة سُنة تمثل فرصة للمسلمين للتخلص من ذنوب عام مضى، وتحمل فضيلة عظيمة وأجرا كبيرا لهم.

موعد يوم عاشوراء 2023

يحل العاشر من محرم من العام الهجري الجديد 1445 يوم الجمعة، الموافق 28 يوليو/ تموز.

وبالتالي، يستعد المسلمون لصيام تاسوعاء، الخميس 27 يوليو/ تموز، إضافة إلى يوم عاشوراء.

عن صيام يوم تاسوعاء

بخلاف عاشوراء، يعتبر صيام اليوم التاسع من محرم (تاسوعاء) سُنة مؤكدة، بحسب ما أشارت إليه دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاويها، وفيها استشهدت بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام يوم عاشوراء قيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، قَالَ ابن عباس: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في "صحيحه".

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أوضحت الإفتاء المصرية أن تقديم صيام اليوم التاسع على العاشر مخالفة اليهود في اقتصارهم على عاشوراء، وكذلك خشية نقص الهلال وحدوث خطأ في رؤيته، فيكون التاسع في حقيقته هو اليوم العاشر من محرم.

الاحتفال بيوم عاشوراء

نوهت الإفتاء المصرية بأنه من المستحب في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل، وفقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ".

وتختلف مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء من بلد لآخر، ففي مصر على سبيل المثال لا الحصر يعدّ كثيرون طبقًا من الحلوى يحمل نفس الاسم "عاشوراء"، وهو مكوّن من قمح منقوع في الماء لمدة تتراوح ما بين يومين إلى 3 أيام، على أن يُحلى بالعسل أو السكر، مع تزيينه بالزبيب.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها بث مباشر قناة كربلاء العراقية لمتابعة احداث عاشوراء 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .