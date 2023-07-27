سلمي: الاقتحامات الصهيونية للأقصى تصعيد عدواني يمس بمكانته ويعكس خطورة مخططات الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، اليوم الخميس 27-7-2023، أن الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى هي تصعيد عدواني يمس بمكانة المسجد الأقصى، ويعكس مدى الخطورة التي تمثلها مخططات العدو، موضحاً أن هذا الأمر يفرض علينا كشعب فلسطيني وقوى مقاومة أن نبقى في أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية لمواجهة هذه المخططات العدوانية التي تقودها حكومة التطرف والارهاب.

وقال سلمي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعلن بوضوح تام أن تصاعد الاعتداءات الصهيونية بشكل عام وبحق المسجد الأقصى بشكل خاص ستؤدي إلى مزيد من المواجهة، ولن نتخلى أبداً عن واجباتنا ومسؤولياتنا تجاه مقاومة الاحتلال والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات".

ودعا أبناء شعبنا في كل مكان إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، فالصلاة في الأقصى والرباط في ساحاته هو أولى خطوات الدفاع عنه والتأكيد على أنه حق إسلامي خالص وأنه لا يمكن أبداً التفريط في هذا الحق.

وإليكم نص التصريح:

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

تصريـح صحـفـي

صـادر عــن الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي :

▪️إن الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى هي تصعيد عدواني يمس بمكانة المسجد الأقصى، ويعكس مدى الخطورة التي تمثلها مخططات العدو، الأمر الذي يفرض علينا كشعب فلسطيني وقوى مقاومة أن نبقى في أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية لمواجهة هذه المخططات العدوانية التي تقودها حكومة التطرف والارهاب.

▪️إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعلن بوضوح تام أن تصاعد الاعتداءات الصهيونية بشكل عام وبحق المسجد الأقصى بشكل خاص ستؤدي إلى مزيد من المواجهة، ولن نتخلى أبداً عن واجباتنا ومسؤولياتنا تجاه مقاومة الاحتلال والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات.

▪️ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، فالصلاة في الأقصى والرباط في ساحاته هو أولى خطوات الدفاع عنه والتأكيد على أنه حق إسلامي خالص وأنه لا يمكن أبداً التفريط في هذا الحق.

الخميـس 9 محـرم 1445هـ، الموافـق 27 يوليـو 2023م