تحطم مروحية "للتحالف الدولي" شمال العراق

تحطمت طائرة مروحية تابعة لما يُسمى بـ"التحالف الدولي"، اليوم الخميس 27-7-2023، أثناء جولة تدريب في شمال العراق.

وقال مصدر أمني في إقليم كردستان: "إن مروحية تابعة للتحالف الدولي "واجهت مشكلة فنية أثناء التدريب"، وتحطمت في منطقة الكوير، التي تبعد نحو 45 كلم عن مركز أربيل، مضيفا أن طيارين كانا على متنها لم يصابا بأذى".

ومن جانبها، قالت قوات التحالف الدولي في بيان لها: "قبيل ظهر الخميس، تعرض عناصر من التحالف "كانوا يقومون بتدريب اعتيادي في مروحية لحادث طيران قرب أربيل"، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي".

وأضافت: "لم يقع ضحايا من "التحالف"، مشيرةً إلى عدم وقوع أضرار في "البنى التحتية المدنية". لكن "مروحية التحالف قد تعرضت لأضرار".

ويُشار إلى أن "التحالف الدولي" يضم حاليا نحو 2500 عسكري أمريكي ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية".