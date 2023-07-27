الجيش السوداني: عودة وفدنا في محادثات جدة للسودان

أكّد الجيش السوداني، اليوم الخميس 27-7-2023، أنّ وفده في محادثات مدينة جدة السعودية عاد إلى السودان "للتشاور".

وقال الجيش في بيانٍ له: "إنّ الوفد سيكون مستعداً لمواصلة المباحثات متى ما تمّ استئنافها بعد تذليل المُعوّقات".

وثمّن الجيش السوداني الجهود الكبيرة والمُقدّرة التي يبذلها الأشقاء في السعودية من أجل إنجاح جميع جولات هذه المباحثات، مؤكداً رغبته في التوصّل إلى اتفاقٍ فاعل وعادل يُوقف العدائيات ويُمهّد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.

وقال البيان: "عمل الوفد أثناء حضوره في مدينة جدة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمواطنين"، موضحاً أنّه جرى التوصّل خلال المحادثات، إلى تفاهماتٍ مبدئية حول اتفاقية إعلان المبادئ العامة للتفاوض وآلية المراقبة والتحقق، وتتمثل في إنشاء (المركز المشترك لوقف إطلاق النار) الذي ستقوده السعودية".

وأضاف: "الوفد تباحث حول مسوّدة وقف إطلاق النار التي ضمّت عدّة نقاط، إلا أنّ الخلاف حول بعض النقاط الجوهرية، ومن بينها إخلاء "المتمرّدين" لمنازل المواطنين بكافّة مناطق العاصمة".

وتابع البيان: "كما يجب إخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق، وهذا الأمر أدّى إلى عدم التوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، ونتيجةً لذلك عاد وفدنا إلى السودان، أمس الأربعاء، للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى ما تمّ استئنافها بعد تذليل المعوّقات".