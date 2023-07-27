نصائح مهمة للحفاظ على "دماغ سليم".. ما هي؟

مع تقدم الإنسان في العمر يحرص الكثير من الناس على طرق المحافظة على نشاط الدماغ، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي متوازن.

وحسب العديد من المختصين في مجال الصحة، فمن المهم جداً إعطاء اهتمام خاص لصحة الدماغ، فصحة الجسم من صحته، ومن طرق الحفاظ على صحة الدماغ اتبع النصائح التالية:

ممارسة الرياضة

لا تقتصر فوائد التمارين الرياضية على صحة البدن فحسب، بل تدعم أيضاً صحة الدماغ. إذ تعمل التمارين الهوائية المنتظمة، مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة، على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز المرونة العصبية وتقليل خطر التدهور المعرفي. بحسب ما نشره موقع (زي نيوز) الأمريكي.

التحفيز الذهني

يُعد الانخراط في أنشطة التحفيز الذهني أمراً بالغ الأهمية لصحة الدماغ. يمكن أن تساعد القراءة وحل الألغاز وتعلّم مهارات جديدة والعزف على الآلات الموسيقية أو الانخراط في ألعاب استراتيجية مثل الشطرنج في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز القدرات المعرفية.

النوم الجيد

كما أن النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة. فاحرص على الحصول على قسط من النوم الجيد لمدة 7 إلى 8 ساعات كل ليلة.

غذاء صحي

إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات أمر ضروري لصحة الدماغ.

التواصل الاجتماعي

يساعد الانخراط في الأنشطة الاجتماعية وقضاء الوقت مع الأصدقاء والمشاركة في المناسبات الاجتماعية على تحفيز الدماغ وتعزيز الحالة المزاجية وتقليل مخاطر التدهور المعرفي.

البعد عن التوتر

يمكن أن يكون للتوتر المزمن آثار ضارة على الدماغ. في هذه الحالة ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا تساعد في تقليل مستويات التوتر.

التحكم بنسبة السكر في الدم

مرض السكري يساهم بشكل أو بآخر بارتفاع خطر الإصابة بالخرف. يمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على وزن مناسب. ولكن إذا ظل معدل السكر في الدم مرتفعا، فستحتاج إلى دواء لتحقيق تحكم جيد. بحسب ما نشره موقع جامعة هافرد.

التوقف عن التدخين

تجنّب التبغ بكافة أنواعه لتأثيره الضار على الصحة بشكل عام وصحة الدماغ بشكلٍ خاص.

حماية الرأس

لا تهمل ارتداء الخوذة عند ممارسة أنشطة قد تنطوي على خطر إصابة الرأس، مثل ركوب الدراجة. وأيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع السقوط والتعثر.