عائلة مبابي توافق على عرض الهلال السعودي

ذكرت العديد من التقارير الصحافية، أن عائلة لاعب باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، وافقت على عرض الهلال السعودي لضم بطل كأس العالم في العام 2018.

وكان قد تلقى النادي الباريسي المملوك قطرياً منذ 2011، خطاباً من الهلال يتضمن عرضاً قيمته 300 مليون يورو لشراء عقد مبابي، بينما سيحصل الأخير على راتب ضخم يبلغ 700 مليون يورو في الموسم الواحد.

وبحسب التقارير، وعلى الرغم من انفتاح إدارة باريس سان جيرمان على بيع عقد مبابي للهلال السعودي، فلا يمكن إتمام الصفقة إلّا بموافقة الدولي الفرنسي الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافاً لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

وبدوره، يسعى باريس سان جيرمان للتخلص من مبابي هذا الصيف، بعد قراره برفض تمديد عقده الذي سينتهي في حزيران/يونيو 2024.

ومن جابنها، نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو، أن عائلة مبابي مستعدة لقبول عرض الهلال، ويرون بأنه مناسب تماماً للاعب الفرنسي.

ولم يقرر مبابي بعد ماذا سيفعل، في ظل رغبة الهلال وريال مدريد في التعاقد معه.

جدير ذكره أنه كان مبابي قريباً من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2022 مجاناً من باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده لموسمين إضافيين حتى العام 2024.