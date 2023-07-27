"الدعليس" يجتمع بلجنة تحقيق وفاة المواطن "أبو قوطة" ويصدر تعليمات مشددة لها

أكدت مصادر صحفية، ظهر اليوم الخميس27/7/2023م، أن رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس يجتمع في هذه الأثناء بلجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الدعليس فوض اللجنة بممارسة مهامها، وطالبها بسرعة إنجاز أعمالها.

وفي نفس السياق، بينت المصادر إلى أن رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة سلامة معروف هاتف ذوي الفقيد شادي أبو قوطة ووضعهم في صورة الإجراءات بخصوص الواقعة وأكد على وقوف المؤسسة الحكومية أمام مسئولياتها.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس، أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط المنزل ، حيث حاول المواطن الوقوف لمنع الجرافات من العمل إلا أن سائق الجرافة لم يكترث.