أوقاف القدس: 2140 مستوطنا اقتحموا الأقصى اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس 27/7/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن 2140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن 393 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

وبدأت الجماعات المتطرفة الصهيونية صباح اليوم الخميس 27/7/2022 اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل" المزعوم.

وشرع المستوطنون عند الساعة السابعة صباحا باقتحام الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة حيث تقدم أولى المجموعات التي اقتحمت الأقصى مجموعة من الحاخامات إلى جانب بن غفير.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، ولإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.

وجاءت اقتحامات الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة العشرات من المستوطنين، يقومون بتنظيم جولات استفزازية، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.