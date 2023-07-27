تشافي معلقاً على خماسية آرسنال: كأنها مباراة دوري أبطال

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، اندهاشه من الحماس الذي لعب به فريق آرسنال الإنجليزي الذي فاز على البارسا بنتيجة (5-3)، فجر اليوم الخميس، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة جيدة جدًا للمشاهدة، لكن ليس كذلك بالنسبة للمدربين، حيث كانت مباراة مفتوحة وهجومية".



وأضاف: "لاحظنا أنهم كانوا أكثر تجانسًا منا، وكنا ضعفاء في الدفاع، ولم نتمكن من الاعتماد على جافي ولينجليت للإصابة، وشارك لاعبون في مراكز ليست مراكزهم الطبيعية، ورأينا أشياء إيجابية وأشياء أخرى ليست كذلك".



وتابع: "قلت لهم في نهاية المباراة إنها بدت وكأنها مباراة في دوري أبطال أوروبا بسبب الحماسة التي أظهروها، ولكنني أفهم أن الجميع يريد الفوز. بالنسبة لنا، كانت هذه المباراة الأولى وكنا نعاني من الفيروس".



وأوضح: "لم يفاجئني أداء فريقنا، لكن أداءهم كان مفاجئًا، ليس من الطبيعي أن تكون الحماسة بهذا القدر أو أن يحدث هذا العدد من الخطط التكتيكية في مباراة ودي، الجميع يريد المنافسة، ولكن هذه مباراة ودية، وقدمنا أشياء إيجابية وأنا راض بشكل عام بغض النظر عن النتيجة".



وأتم: "بالدي كان رائعا، وجوندوجان قدم مباراة كبيرة وأوريول روميو أيضًا، وأعتقد أن الجميع كانوا على مستوى مماثل".