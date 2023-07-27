النيابة العامة بغزة تباشر التحقيق في حادثة خانيونس وتعلن توقيف الجاني

قالت النيابة العامة في غزة، اليوم الخميس27/7/2023م" إنها باشرت التحقيق حادثة وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس. جنوب القطاع.

وقالت النيابة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" قد أجرت النيابة العامة وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية، كما تم توقيف صاحب المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة".

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس، أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط المنزل ، حيث حاول المواطن الوقوف لمنع الجرافات من العمل إلا أن سائق الجرافة لم يكترث.