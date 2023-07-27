مستوطنون يهاجمون أهالي قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس

هاجم مستوطنون، صباح اليوم الخميس 27/7/2023م، أهالي قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب رئيس المجلس القروي حافظ صالح، فإن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية من القرية بعد انتهاء فعالية لاستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصليب الأحمر في منطقة مصنفة "ب".

وأضاف "أن المستوطنين هاجموا المنازل في المنطقة تحت حماية جيش الاحتلال، وأن الأهالي هبوا للتصدي لهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع".

وفي نفس السياق، أعلن الهلال الأحمر، إصابة 15 مواطنا بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في عصيرة القبلية بنابلس.