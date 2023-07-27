ارتفاعات غير مسبوقة على درجات الحرارة في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الخميس 27-7-2023، أن البلاد سجّلت اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد الجوية المصرية، أن القاهرة ومحافظات الوجه البحري وصلت فيها درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، بينما وصلت في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء إلى 45 درجة مئوية.

ومن جانبه، أكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، أن تأثير الموجة الحارة لازال مستمراً في مصر اليوم بتسجيل أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من السبت بمعدل محسوس.

وقالت شاكر: "ارتفاعات درجات الحرارة يصاحبها أيضاً ارتفاعات في نسب الرطوبة على كافة محافظات الجمهورية".