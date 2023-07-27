"العمل الحكومي" تعلن تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي قوطة

أعلنت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس27/7/2023م، تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن/ شادي عطية قوطة "٤٨ عاماً" في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" في ضوء الحادث الأليم الذي أودى بحياة المواطن شادي عطية أبو قوطة -رحمه الله- خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، وفي إطار متابعة لجنة العمل الحكومي للحدث منذ اللحظة الأولى، فإننا نتوجه ابتداءً بالتعزية الحارة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة".

وأضافت:" نؤكد أننا نقف عند مسؤولياتنا في متابعة الحدث وإحقاق الحق عبر ما يلي، أولاً : تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة، ثانياً: تكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق".

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس، أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط المنزل ، حيث حاول المواطن الوقوف لمنع الجرافات من العمل إلا أن سائق الجرافة لم يكترث.