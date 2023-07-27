وسط معاناة الحر.. الجهاد توزع مراوح على مدارس جنين

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 27-7-2023، في إطار وقوفها مع أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الأجواء الحارة، عدداً من المرواح لصالح مدارس مخيم جنين، للتخفيف عن الطلبة.

وسلّم وفد الحركة الذي ترأسه الشيخ المجاهد خالد أبو زينة "أبو صالح"، المراوح التي قدمت لصالح الطلاب في المدارس متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، وكان في استقبال الوفد إدارة المدرسة التي شكرت لهم هذه المبادرة.

وقال القيادي الشيخ أبو صالح أبو زينة أن هذه المبادرة التي تنظمها الحركة تأتي ضمن حملة للتخفيف من وطأة الحرارة المرتفعة عن الطلاب، وتوفير أجواء تعليمية مناسبة، مؤكداً استعداهم الدائم للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا.

بشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة أنشطة تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لخدمة أبناء شعبنا ودعم صمودهم، وتقديراً لموقف الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة وخاصة عقب العدوان الصهيوني على مخيم جنين.