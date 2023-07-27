حماس: بلدية خانيونس تتحمل مسؤولية وفاة المواطن "ابو قوطة"

حملت حركة المقاومة الاسلامية حماس - محافظة خانيونس بلدية خانيونس كامل المسئولية عما حدت جراء وفاة المواطن شادي ابو قوطة جراء سقوط جدار في خانيونس عليه مما اجدى لوفاته بعد ازالة التعديات .

وشاطرت حركة حماس أهلنا في خانيونس عامة وعائلة أبو قوطة خاصة كل معاني الحزن والأسى والإدانة والاستنكار جرّاء الحادث الأليم الذي أدى لوفاة المواطن: شادي عطية عبد الحميد أبو قوطه.

وحملت الحركة بلدية خانيونس كامل المسئولية عما حدث، معتبرةً انه لا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسئول.

كما حملت الحركة وزارة الحكم المحلي، وبلدية خانيونس مسئوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث ، موضحةً انه على كل مسئول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلي تحمل مسئوليته فوراً.

وطابت حماس بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فوراً.

وتواصل قيادة الحركة في محافظة خانيونس متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، ولن نسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.