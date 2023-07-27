وفاة المواطن شادي أبو قوطة تُطيــح برئيس بلــدية خانيونس

قدم رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة اليوم الخميس 27/7/2023 استقالته عقب حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات في محافظة خانيونس .

وخلال بيان لرئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي تقدم رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي بخالص العزاء والمواساة لأهلنا الكرام آل قوطة بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن: شادي عطية أبو قوطة الذي قضى نحبه أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام.

وقال رئيس البلدية خلال البيان: إنه وتحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خانيونس.

وتأتي الحادث بعد أن خالفت بلدية خانيونس قرار المحكمة بوقف قرار الإزالة وأرسلت طواقمها للتنفيذ.

وأثارت حادثة وفاة المواطن أشرف أبو قوطة حالة من الضجة الكبير في صفوف المواطنين، وخاصة أن إزالة التعدي كانت دون مراعاة للحياة البشرية، وتم خلالها تجاوز كافة المعاني الإنسانية، وتم الإصرار على إزالة الجدار رغم وقوف المواطن شادي أبو قوطة في محاولة للتصدي للهدم إلا أن الجرافة واصلت عملها ودمرت الجدار مما أدى لوفاة أبو قوطة على الفور.

تشكيل لجنة تحقيق

أعلنت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس27/7/2023م، تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن/ شادي عطية قوطة "٤٨ عاماً" في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" في ضوء الحادث الأليم الذي أودى بحياة المواطن شادي عطية أبو قوطة -رحمه الله- خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، وفي إطار متابعة لجنة العمل الحكومي للحدث منذ اللحظة الأولى، فإننا نتوجه ابتداءً بالتعزية الحارة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة".

وأضافت:" نؤكد أننا نقف عند مسؤولياتنا في متابعة الحدث وإحقاق الحق عبر ما يلي، أولاً : تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة، ثانياً: تكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق".

حماس تطالب بالتحقيق

ومن جانبها حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس-محافظة خانيونس بلدية خانيونس كامل المسئولية عما حدت جراء وفاة المواطن شادي أبو قوطة جراء سقوط جدار في خانيونس عليه مما أدى لوفاته بعد إزالة التعديات.

وشاطرت حركة حماس أهلنا في خانيونس عامة وعائلة أبو قوطة خاصة بكل معاني الحزن والأسى والإدانة والاستنكار جرّاء الحادث الأليم الذي أدى لوفاة المواطن: شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة.

وحملت الحركة بلدية خانيونس كامل المسئولية عما حدث، معتبرةً أنه لا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسئول.

كما حملت الحركة وزارة الحكم المحلي، وبلدية خانيونس مسئوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث، موضحةً أنه على كل مسئول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلى تحمل مسئوليته فوراً.

وطالبت حماس بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فوراً.

وتواصل قيادة الحركة في محافظة خانيونس متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، ولن نسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.