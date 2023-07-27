خلال وقفة لها بغزة ..حماس: سيف القدس لن يُغمد في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين

أكد المتحدث باسم حركة حماس عن القدس محمد حمادة اليوم الخميس 27/7/2023 ، انه في ظل استمرار عدوان الاحتلال على المسجد واستمرار اقتحامه من قبل قطعان المستوطنين "سيظل سيف القدس مشرعاً ولن يُغمد حتى تتطهر أرضنا بكاملها من هذا الاحتلال".

وشدد حمادة خلال وقفة تضامنية لحركة حماس نصرةً لمدينة القدس ورفضًا لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى على أن الاقتحامات استفزاز لمشاعر شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية.

ودعا حمادة أمتنا العربية والإسلامية للاستجابة إلى واجب الاستنفار نصرة للمسجد الأقصى والقدس، "ولتكن الجمعة القادمة جمعة غضب وخروج إلى الشوارع لرفع الصوت بالاستعداد للدفاع عن الأقصى".

وطالب حمادة بوقف ما أسماه "الحالة الهزيلة من اندفاع نحو تطبيع للعلاقات مع مجرم يدنس القدس ويقتل كل ما هو فلسطيني".