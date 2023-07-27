عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين : عدوان الاحتلال ضد الأقصى خطير

أكد أحمد الشحروري عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الخميس 27/7/2023 عدوان الاحتلال ومستوطنيه على الأقصى خطير جدا وانتهاك صارخ للمقدسات الاسلامية .

وقال الشحروري خلال تصريحات له ان دخول الأقصى بهذه الطريقة هو تحدٍ لكل المسلمين والعرب.

واعتبر الشحروري ان صمت العالم العربي والإسلامي وتخاذله أمام نصرة الأقصى هو عبارة عن كتابة شهادة وفاة ، مشددا على ضرورة أن يستيقظ المسلمون من سباتهم ويهبوا هبة رجل واحد لنصرة الأقصى.

ويشار الى ان 1787 مستوطناً "اقتحموا" باحات الأقصى منذ صباح اليوم الخميس ، في ذكري خراب الهيكل ، حيث نفذ العشرات من المتطرفين اقتحامات واسعة لباحات الاقصى أودوا رقصات تلمودية وسجود ملحمي ، ويتقدمهم ما يسمى بوزير الامن القومي بن غفير .