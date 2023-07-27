"بلومبيرغ": التعديلات القضائية تضر بالاقتصاد في "إسرائيل"

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، أمس، بأن عمليات البيع ازدادت في الأسواق في "إسرائيل" مع تراجع قيمة الأسهم والسندات والعملة المحلية، في أعقاب التعديلات القضائية والقلق من أجندة حكومة نتنياهو.

ووفقاً للوكالة الأمريكية، فقد حذر بنك "مورغان ستانلي" من الاستثمار في السندات الأجنبية لـ"إسرائيل"، في وقت انخفضت فيه قيمة الشيكل للجلسة الرابعة على التوالي مقابل الدولار، وتراجع أداء العملة "الإسرائيلية" أمام أكثر من 150 عملة أخرى.

الجدير ذكره أنه يأتي التراجع في التقييمات للاقتصاد "الإسرائيلي" الذي يبلغ حجمه 530 مليار دولار، بعد تمرير التحالف الحكومي اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو لقانون كان يسمح لما تسمى بـ"المحكمة العليا" بممارسة رقابة قضائية على السلطة التنفيذية والهيئات الرسمية التابعة لها في الكيان.

ومن جانبها، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، من أن القطاع التكنولوجي والذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد في "إسرائيل"، يعاني بالفعل هذا العام، مشيرة إلى أن "هناك خطورة كبيرة من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية، والتي سيكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي والأمني لـ"إسرائيل".

ويُشار إلى أنه تراجعت قيمة العملة "الإسرائيلية" (الشيكل) بنسبة 1.4 بالمئة ليصبح الدولار يعادل 3.7083 شيكل.