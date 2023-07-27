الكويت: إعدام 5 مدانين أحدهم تابع لتنظيم "داعش"

نفذت النيابة العامة الكويتية اليوم الخميس 27/7/2023 حكم الإعدام بحق خمسة مدانين في جرائم مختلفة، أحدهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل ثماني سنوات.

ووقع تفجير مسجد الصادق الشيعي الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم "داعش" في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو حزيران 2015 وخلّف 27 قتيلا و 227 جريحا.

أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم الخميس فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالإتجار بالمخدرات.

وقالت النيابة العامة في بيان على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، إن هؤلاء المدانين قاموا "بأفعال وحشية.. انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة"، وحرموا المجني عليهم من "أقدس" حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.