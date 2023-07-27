الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية في مصر 2023 –نسبة النجاح 52.38 %

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، اليوم الخميس نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن الدكتور محمد الضويني نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر مؤتمر صحفي تجري وقائعه الآن.

واعتمد وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية، بنسبة نجاح بلغت 52.38، للشعبة العلمية و59.34، وللشعبة الأدبية 46.36.

ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف من هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، ومعربا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيداً من التفوق في المراحل الجامعية.

وتواصل القاهرة 24 مع أوائل الثانوية الأزهرية لمعرفة تفاصيل عامهم الدراسة وسر تفوقهم الدراسي، حيث كان من بينهم بلال محمد السيد، أحد أوائل الطلاب المكفوفين من الثانوية الأزهرية.

وقال والد بلال محمد السيد، أحد أوائل الطلاب المكفوفين من الثانوية الأزهرية قسم أدبي للعام الدراسي 2022 -2023 بمحافظة كفر الشيخ، إنه فور علمهم بالخبر انتابتهم فرحة عارمة بين أفراد الأسرة والجيران.