هيئة الأسرى تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرتين شاهين وجرادات

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس 27/7/2023، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرتين فاطمة شاهين من محافظة بيت لحم، وعطاف جرادات من محافظة جنين، اللتين تحتجزان في قسم السجينات الجنائيات في سجن " ترتسا " الإسرائيلي.

وقالت الهيئة " يوم الأحد المنصرم وبشكل مفاجئ حضر عدد كبير من السجانين والسجانات إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، طلبوا من الأسيرتين شاهين وجرادات أن يجهزن أنفسهن بشكل فوري لنقلهن إلى سجن نفي ترتسا، وبسبب عنصر المفاجئة وعدم رغبة الأسيرتين بالانتقال، أخذن بالصراخ والاعتراض، ورداً على ذلك أقدم السجانونن على تقييدهما بالأيدي والأرجل، الأمر الذي تسبب لهن بجروح وآلام حادة، كما خلق حالة من الفوضى وردات الفعل لدى الأسرى المرضى في المستشفى ".

وأضافت الهيئة " اعتراض الأسيرتين كان على أن النقل لم يستند إلى أي أسباب ومبررات، وأن الإجراء بحد ذاته لا يتناسب مع حالتيهما ووضعيهما، تحديداً وأن المكان الذي نقلتا إليه خاص بالسجينات الجنائيات ممن لهن أسبقيات مبنية على الجريمة ومخالفة القوانين، وأن وضعهما الطبيعي أن تكونا في مستشفى مدني أو إلى جانب زميلاتهن الأسيرات الفلسطينيات ".

وأوضحت الهيئة أن الأسيرتين دخلتا في إضراب مفتوح عن الطعام، وتضامن معهما عدد من الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، ولكنهم علقوا الإضراب جميعاً بعد وعود من إدارة السجن بمتابعة قضية نقلهن، وهن الآن يعشن حالة من الاستقرار.

وبينت الهيئة أن الأسيرة شاهين معتقلة منذ 15/4/2023، ومدد اعتقالها عبر الفيديو كونفرس حتى تاريخ 4/9/2023، علماً أنها اعتقلت بعد إطلاق النار عليها، وأصيبت في العمود الفقري والبطن، أُجري لها عملية بالفقرات، وأبلغها الأطباء أنها أصيبت بالشلل ومن الممكن أن لا تتمكن من المشي على قدميها في المستقبل، وتتنقل حالياً على كرسي متحرك، أما الأسيرة جرادات متواجدة بالمستشفى لمساعدة الأسير فاطمة شاهين لا زالت موقوفة وجلسة محاكمتها القادمة في 2/8/2023، ولكنها تعاني أيضاً من ارتفاع السكر في الدم وعدم استقرار الضغط.