الإعلام العبري يتحدث عن محاولة إطلاق صاروخ بدائي من جنين باتجاه جلبوع

أكدت قناة كان العبرية اليوم الخميس 27/7/2023 ، عن محاولة إطلاق صاروخ بدائي من منطقة جنين باتجاه جلبوع للمرة الثانية ، وسط تأكيدات من الجيش إنه لم يعثر حتى الآن على أجزاء الصاروخ في المنطقة وما زال التمشيط مستمرا.

وأعلنت مجموعة عسكرية تُطلق على نفسها اسم "كتيبة العياش"، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة "رام أون"، الواقعة في "غلاف جنين"، بصاروخ من طراز "قسام 1".

وقالت "كتيبة العياش" إنه وردًا على جرائم هذا العدو بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا، تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة "رام أون" في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1".

وتابعت "نُخبر هذا العدو أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه؛ ودمائنا رخيصة في سبيله، وإرث العياش قادم".

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، كشف جيش الاحتلال النقاب عن سقوط قذيفة صاروخية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون حدوث إصابات