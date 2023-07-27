التعليم تنشر مساقات الامتحان التطبيقي الشامل “ للدورة الصيفية للعام 2023”

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مواضيع ومساقات الامتحان التطبيقي الشامل “ للدورة الصيفية للعام 2023”.

وأكدت الوزارة أن نشر المواضيع والمساقات يأتي تسهيلاً للطلبة في دراستهم وعدم تقيدهم بكتاب مخصص.

وبإمكان الطلبة متابعة المواضيع والمساقات كل حسب تخصصه عبر الرابط:

https://www.mohe.ps/home/shamel-majors-subjects/

ويشار إلى أن الامتحان النظري سيُعقد أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس الموافق (12-13-14/ 09 / 2023م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

يُعقد الامتحان العملي ابتداءً من يوم الأحد الموافق (17 / 09 / 2023م)، في أماكن تحدد لاحقاً.