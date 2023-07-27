بالفيديو وفاة المواطن أبو قوطة خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس وسط غضب شديد من الأهالي

أكدت مصادر محلية صباح اليوم الخميس 27/7/2023 وفاة المواطن شادي أبو قوطة 48 عاماً ، في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس.

وقال أهالي المنطقة: إن المواطن أبو قوطة توفي أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط المنزل ، حيث حاول المواطن الوقوف لمنع الجرافات من العمل إلا أن سائق الجرافة لم يكترث .

ويشار إلى حالة من الغضب من قبل الأهالي ، حيث أشعلوا الإطارات في كافة مفترقات خانيونس احتجاجاً على مقتل قوطة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة وفاة المواطن جراء سقوط الجدار عليه .