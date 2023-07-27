موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023 وطريقة معرفة نتيجة التوجيهي مصر 2023

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023 ، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال المراجعة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء تجميع النتيجة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ، ويترقب المواطنين موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة في مصر بعد تقديمها هذا العام في اجواء تم خلال السيطرة على ظاهرة الغش.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتح

ان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة وذلك من خلال القيام بأتباع الخطوات التالية وهي:-

في البداية يتم الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم اختيار نتيجة الثانوية العامة والشعبة التابع لها الطالب.

يتم ادخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس.

ثم يتم الضغط علي عرض النتيجة.