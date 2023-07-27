3 أمناء عامين يتغيبون عن اجتماع القاهرة احتجاجا على الاعتقالات السياسية

أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع الأمناء العامين المقرر عقده في القاهرة نهاية الشهر الجاري، الإ أن عصا الاعتقالات السياسية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة بالتعاون مع الاحتلال أستعترت ضد المقاومين في الضفة المحتلة ، لتعلوا أصوات 3 أمناء عامين للفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم الامين العام القائد زيادة النخالة وربطهم شرط المشاركة في الاجتماع مقابل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين.

الأصوات التي علت من 3 أمناء عامين للفصائل الفلسطينية "الجهاد الإسلامي ، الجبهة الشعبية القيادة العامة _ الصاعقة" ، باتت تهدد عرش الاجتماع الذي لم يحدد أجندته حتى اللحظة ، وكتب له الفشل قبل ان يبدأ وخاصة في ظل تفاعس وساطات الافراج عن المعتقلين حتى اللحظة .

لن نذهب قبل الافراج

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة أكد في موقف واضح له عدم الذهاب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة"

وأكد أن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الحالي لم يتم التحضير له أو وضع أجندة عمله له، متوقعاً عدم ذهاب بعض الفصائل إليه وفشله كونه لا يحمل عوامل ايجابية.

وشدد القائد النخالة في تصريحات له ، على أن الاعتقال السياسي يخدم العدو كما أن الرأي العام الفلسطيني ضد الاعتقالات، لافتاً إلى وجود مبادرات وحل وسط لإخراج عدد من السجناء قبل الاجتماع و الاعتقالات السياسية لا زالت مستمرة والسلطة تحاول أن تقول للإسرائيليين أنها تحكم.

وقال الأمين العام:"تواصل معي رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ولا أشعر أن لديه جديد، حيث جاء الاتصال نتيجة تواصل مع المصريين لإيجاد صيغة للحل، وقلت لماجد فرج أننا نريد الإفراج عن المعتقلين كافة ومنهم معتقلو الجهاد الإسلامي ونحن لا نفشل اللقاءات ونحن مع الوحدة الفلسطينية.

القيادة العامة والصاعقة لن تشاركا

وثمن بيان لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة بمقاطعة اجتماع القاهرة مالم يتم الاستجابة للوسطات والتى تريد إنجاح اجتماع القاهرة وهى إطلاق سراح من أفرجت محاكم السلطة الفلسطينية بالافراج عنهم فورا .

أكد المجتمعون على ان دعوة رئيس السلطة الفلسطينية للاجتماع في القاهرة هى دعوة ناقصة غير مكتملة وخاصة بعدم دعوة كل فصائل الثورة الفلسطينية للحوار في القاهرة ، وأن الاعتقالات رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد .

وادان المجتمعون الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من ابناء الشعب الفلسطيني و من سرايا القدس كتيبة جنين ، وندعوا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين في سجون السلطة وتأتى هذه الاعتقالات بعد تصدي المقاومة للعدوان على مخيم حنين ونطالب السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم وليس اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله واريحا .

وطالب المجتمعون بجدول أعمال واضح للاجتماع في القاهرة وعلى رأس الأولويات منظمة التحرير والمجلس الوطنى وسحب الاعتراف بالاحتلال وإعادة الاعتبار للميثاق الوطنى الذي تم تعديل وشطب مواد من الميثاق، واعتبار المرحلة هى مرحلة تحرر وطنى وليس مرحلة إقامة سلطة تحت الاحتلال.

القيادة العامة تشترط المشاركة

ومن جانبه قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة القائد الدكتور طلال ناجي في موقف واضح "لن نشارك في اجتماعات القاهرة في حال لم تشارك حركة الجهاد لعدم الإفراج عن المقاومين المعتقلين"

وقال القائد ناجي نحن نريد إطلاق سراح كل المعتقلين لدى السلطة لكننا طلبنا إطلاق البعض قبل الذهاب إلى القاهرة ، مشيراً الى ان الأخوة في قيادة حركة فتح وعدونا بالتواصل مع الأخ أبو مازن لحل موضوع المعتقلين لدى السلطة

وبين ناجي بأن الردود الأولية من قبل الذين تواصلوا مع الاخ أبو مازن حول المعتقلين جاءت أنه يريد التريث في هذا الموضوع ، متوجهةً إلى رئيس السلطة أبو مازن للتجاوب مع مطلب الإفراج عن بعض المعتقلين لدى السلطة لإنجاح اجتماع القاهرة

الجبهة الشعبيّة لعباس : لا تفشل اجتماع القاهرة

ومن جانبها أكدت الجبهة الشعبيّة على موقفها المبدئي برفض الاعتقال السياسي، فإنّها ترى أن عدم استجابة السلطة لمطالبها وغيرها من القوى بالإفراج الفوري عن المعتقلين، يتناقض مع الأهداف التي نتوخى تحقيقها من وراء اجتماع الأمناء العامين، بل هي وصفة لإفشال الاجتماع خاصّة وأن هناك عددًا من القوى أعلنت أن مشاركتها مرهون بالإفراج عنهم.

وبينت الشعبية ان الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام أجرى اتصالات مع القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ومع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومع الأشقاء المصريين لمعالجة الأزمة من خلال الإفراج عن المعتقلين، وقد تلقت وعودًا إيجابية بهذا الخصوص.

وطالبت الشعبية رئيس السلطة أبو مازن بتوفير الأجواء الإيجابيّة لعقد الاجتماع من خلال مبادرة منه بإطلاق سراح المعتقلين لإنجاح الاجتماع، والحيلولة دون فشله وما يترتّب على ذلك من خيبات أمل إضافية لدى شعبنا.

مواصلة الاعتقالات

تواصل أجهزة أمن السلطة حملتها الشرسة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، واعتقال العديد من المجاهدين وسط ظروف سيئة دون الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.

فقد اختطفت أمس الثلاثاء المطارد خالد أحمد ملايشة من بلدة جبع قضاء جنين من خلال التخفي بسيارة مدنية ومهاجمة أحد المقاهي والاعتداء عليه، وهو شقيق الشهيد نايف ملايشة الذي ارتقى خلال عملية اغتيال صهيونية في مارس الماضي.

كما يقبع في سجون السلطة القياديين المجاهدين من محافظة الخليل أرقم خالد أحمرو (57 عاماً) ومحمد عوض الله الحيح (48 عاماً) لليوم 10و8 على التوالي، والمجاهدين مراد ملايشة (34 عاماً) ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين لليوم الـ25 على التوالي.

والمجاهدين الخمسة من بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، لليوم الــ11 على التوالي.

كما تعتقل أجهزة السلطة المجاهد فادي فواز البري (38 عاماً) من قلقيلية لليوم 7 على التوالي رغم معاناته الصحية، والمجاهد يزن منجد مسلماني (24 عاماً) من طوباس لليوم 3 على التوالي.