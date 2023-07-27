بالفيديو: ملخص أهداف مباراة برشلونة وارسنال الودية

تعرض فريق برشلونة إلى خسارة مدوية أمام نظيره أرسنال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في إطار مباراة ودية أقيمت صباح اليوم الخميس 27 يوليو 2023، على هامش المعسكر الصيفي للفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2023- 2024.

وسجل فريق برشلونة أهدافه الثلاثة في الدقيقة 7 عبر روبرت ليفاندوفسكي، الدقيقة 34 عبر رافينيا دياز، وأخيرًا فيران توريس في الدقيقة 88.

أما الفريق اللندني فقد سجل أهدافه الخمسة عبر كلاً من بوكايو ساكا في الدقيقة 13، كاي هافرتز في الدقيقة 43، لياندرو تروسارد في الدقيقة 55 و78، وأخيرًا فابيو فييرا في الدقيقة 89.

يشار إلى أن اللقاء كان قد شهد حصول أرسنال على ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن ساكا أهدرها بغرابة شديدة.

ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول لبرشلونة على آرسنال#برشلونة_آرسنال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/rwvnvfkpBe — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

آرسنال يعود ويسجل هدف التعادل عن طريق كاي هافيرتز لتصبح النتيجة 2-2#برشلونة_آرسنال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/CT6bNaL4VB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

تروسارد يسجل لآرسنال ليتقدم الفريق الإنجليزي على برشلونة 3-2#برشلونة_آرسنال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7eGN9w7NMw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

تروسارد يسجل الهدف الرابع لآرسنال

آرسنال 4-2 برشلونة#برشلونة_آرسنال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/sh2jrG0RDa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

فيران توريس يسجل هدفاً ثالثاً لبرشلونة ويقلص الفارق

آرسنال 4-3 برشلونة#برشلونة_آرسنال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Lvlyr0DHYn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023