التحركات ضد الاحتلال تتصاعد… مطلب أمريكي جديد نصرة لفلسطين

تظاهر العشرات من النشطاء والعاملين في شركتي (أمازون وجوجل) أمام قمة شركة أمازون في ولاية نيويورك الأمريكية، التي يحضرها الآلاف من المختصين والباحثين والعلماء في مجال التكنولوجيا، لاستمرارها في تقديم خدمات تكنولوجية لكيان الاحتلال.

وعبر عدد من العاملين في الشركة عن احتجاجهم على سياسة شركتي (أمازون وجوجل)، عبر عقد خدمات الحوسبة السحابية (مشروع Nimbus)، بما يزيد على مليار دولار مع حكومة وجيش الاحتلال.

وأكدوا في كلماتهم أمام مقر انعقاد القمة (Amazon Web Services) رفضهم المشاركة في دعم الفصل العنصري وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

واحتشد مجموعة من عمال الشركتين، مع ناشطين متحالفين خارج القمة السنوية لعملاق التكنولوجيا، لمطالبة الشركتين بإلغاء عقدها مع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي وُقّع قبل نحو عامين، والذي يمكّن الاحتلال من مراقبة الفلسطينيين وشن هجوم عليهم، كما يوفر المشروع أيضاً دعماً للبيانات لما تسمى "سلطة الأراضي" الإسرائيلية، لتسهيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات.