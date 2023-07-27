بالفيديو ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
27 يوليو 2023
ريال مدريد ومانشستر يونايتد.jpg
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حقق نادي ريال مدريد فوزًا مستحقًا بثنائية نظيفة على حساب مانشستر يونايتد في إطار مباراة ودية أُقيمت فجر اليوم الخميس 27 يوليو 2023، على هامش المعسكر الصيفي للفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 6 عبر نجمه الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام، قبل أن يحسم البديل خوسيلو ماتو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 88 بطريقة فنية أكثر من رائعة.

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