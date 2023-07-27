بالفيديو ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مستحقًا بثنائية نظيفة على حساب مانشستر يونايتد في إطار مباراة ودية أُقيمت فجر اليوم الخميس 27 يوليو 2023، على هامش المعسكر الصيفي للفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 6 عبر نجمه الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام، قبل أن يحسم البديل خوسيلو ماتو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 88 بطريقة فنية أكثر من رائعة.

بيلينجهام يسجل الهدف الأول لريال مدريد على مانشستر يونايتد#ريال_مدريد_مانشستر_يونايتِد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/dNnZoK7xw4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023