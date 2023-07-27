بالفيديو مستوطنون يؤدون ما يسمى بـ"السجود الملحمي" داخل المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
27 يوليو 2023
سجود ملحمي.PNG
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مستوطنون يؤدون ما يسمى بـ"السجود الملحمي" داخل المسجد الأقصى

 

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