تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
27° - 22°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
مستوطنون يؤدون ما يسمى بـ"السجود الملحمي" داخل المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
27 يوليو 2023
مستوطنون يؤدون ما يسمى بـ"السجود الملحمي" داخل المسجد الأقصى
متعلقات
بالصور
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
09:13 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال
09:40 ص
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
02:39 م
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
09:12 ص
عاجل