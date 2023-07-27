استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت بحي النقار في محافظة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة "14 عاماً" متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس، أدى إلى ارتقائه فيما بعد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، أدت إلى ارتقاء الشهيد الطفل فارس أبو سمرة.

وأمس الأربعاء، استشهد محمد عبد الحكيم ندى (23 عاماً) برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.