أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 27يوليو 2023- سعر الذهب اليوم

قفز سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 27 يوليو 2023، بشكل مفاجئ بقيمة 2 ريال في الغرام، بعد أن سجل عدة انخفاضات خلال الأيام القليلة الماضية.

عالميا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا.

وقال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 263.43 ريال (63.05 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 ، نحو 206.88 ريال (55.17 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 177.32 ريالا (47.29 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 253.57 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 244.11 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 237.61 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 211.73 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 201.88 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 172.32 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2430.49 ريال سعودي (648.13) دولار، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4928.88 ريال سعودي (1287.44) دولار، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11986.96 ريال سعودي (3196.52 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام نحو 238.084 ألف ريال سعودي (63489 دولارا).

يبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7181.48 ريال سعودي (1915.06 دولار)، والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.