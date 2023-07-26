سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 يوليو 2023، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار في لبنان أمام الليرة، في تعاملات أمس 2023، لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية لا تزال مستمرة حتي يومنا هذا.

سبب أزمة الدولار في سوريا

وبالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، فقد شهد تقلبات كبيرة وغير مسبوقة، وهذا تأثير مباشر للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد. كان هناك نقص حاد في الدولارات المتاحة للتجارة والتجار والمستوردين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد.