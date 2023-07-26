سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 يوليو 2023، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار في سوريا أمام الليرة، صباح تعاملات أمس لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية حادة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 يوليو 2023

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، تذبذبات كبيرة في الأعوام الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية. كان هناك تقلبات يومية في أسعار الصرف، ومن الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتأثرت العملة السورية بشدة بالأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة السورية انهيارًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وتضخم في الأسعار.