أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27 يوليو 2023- تراجع الذهب في مصر

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27 يوليو 2023، الأربعاء، في الانخفاض بقيمة 10 جنيهات في الغرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس في الأسواق المصرية.

وكان المعدن الثمين قد فقد أمس الأربعاء 5 جنيهات إضافة لخسائر اليوم، مما يشجع المستهلكون على اقتناء المعدن النفيس.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2463 جنيها للبيع و2463 جنيها للشراء مقابل 2451 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء أمس، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1839جنيها للبيع و1847جنيها للشراء، مقابل نحو 2463 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17320 جنيها للشراء و17240 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2145 جنيها للبيع و2155 جنيها للشراء، مقابل 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

قفز سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليخترق حاجز 1970 دولارا للأوقية، بينما يراهن المستثمرون على قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم برفع سعر الفائدة.

سجل السعر الفوري للذهب 1970.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:50 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

كما سجل الذهب في بورصة كوميكس للعقود الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 2023 نحو 2009.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:40 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

ووفق البيانات، زاد الذهب الفوري بنسبة 0.28%، فيما زادت العقود الآجلة بنحو 0.33%.