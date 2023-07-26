أسعار الذهب اليوم في الأردن الخميس 27 يوليو 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الخميس 27/7/2023، بشكل طفيف بدعم من الارتفاع العالمي للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.91 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.68 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.20 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.29 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1397 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.906 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 314.35 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

قفز الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1281.70 دولار.

وقال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".