الجبهة الشعبيّة تدعو الرئيس أبو مازن لعدم إفشال "اجتماع الأمناء"

طالبت الجبهة الشعبية، الرئيس أبو مازن بتوفير الأجواء الإيجابيّة لعقد الاجتماع من خلال مبادرة منه بإطلاق سراح المعتقلين لإنجاح الاجتماع، والحيلولة دون فشله وما يترتّب على ذلك من خيبات أمل إضافية لدى شعبنا.

وأشارت الجبهة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنها تداولت مع بعض القوى في مشروع ميثاق شرف وكانت أعدته، يحّرم ويجرّم الاعتقال السياسي ويؤكّد على الحوار الديمقراطي سبيلاً لمعالجة الخلافات والتناقضات الداخلية.

وتابعت في بيانها: "منذ أن نشأت الأزمة بعد اعتقال عددٍ من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي والذي عدّته الجبهة تعديًا على الحريات والانتماء السياسي، ووصفة جاهزة للتأثير سلبًا على اجتماع الأمناء العامين، بل وربما إفشالاً له، عملت الجبهة من خلال اتصالات قام بها الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام مع الأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ومع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومع الأشقاء المصريين لمعالجة الأزمة من خلال الإفراج عن المعتقلين، وقد تلقت وعودًا إيجابية بهذا الخصوص".

وأكدت الجبهة الشعبيّة، على موقفها المبدئي برفض الاعتقال السياسي، مبينة أن عدم استجابة السلطة لمطالبها وغيرها من القوى بالإفراج الفوري عن المعتقلين، يتناقض مع الأهداف التي نتوخى تحقيقها من وراء اجتماع الأمناء العامين.

ولفتت أن ذلك يعتبر وصفة لإفشال الاجتماع خاصّة وأن هناك عددًا من القوى أعلنت أن مشاركتها مرهون بالإفراج عنهم.