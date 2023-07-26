السلطة تقمع مراسم استقبال القيادي المحرر نصار في طولكرم

أقدمت أجهزة أمن السلطة على اعتراض وقمع مسيرة استقبال الشيخ المحرر نظير نصار "أبو عبادة "(55 عاماً) أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بطولكرم، عقب تحرره وقضاء 16 شهراً في سجون الاحتلال.

وكانت عناصر من أجهزة السلطة حاولت قمع مسيرة الاستقبال والتنغيص على فرحة الأهل والمحبين بحريته ومصادرة رايات الحركة، فيما تصدى الشيخ نظير وجماهير شعبنا لهذه العربدة السلطوية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ نصار بعد مداهمة منزله بصورة وحشية وتخريبية في بلدة علار بتاريخ 29 إبريل العام الماضي، ونقلته لتحقيق الجلمة وحولته للاعتقال الإداري أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله.

والقيادي الشيخ نصار من الشخصيات المشهود لها في محافظة طولكرم، وهو خطيب وإمام مسجد علار وأسير سابق حيث أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، كما تعرض لمحنة الاعتقال والاستدعاء لدى أجهزة أمن السلطة، وهو ومتزوج ولديه 6 من الأبناء.



يذكر أن قوات الاحتلال صعَّدت في الآونة الأخيرة من عمليات الاغتيال والاعتقال بحق مجاهدي وأبناء شعبنا واستهداف المقدسات على خلفية تصاعد العمل المقاوم في الضفة المحتلة.