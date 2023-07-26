تجمع أهالي يافا في المغازي يكرم الناجحين في الثانوية العامة

نظم تجمع أهالي يافا في مخيم المغازي اليوم حفل تكريم للطلاب الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، في صالة نادي خدمات المغازي وسط المخيم.

وأكد المختار فؤاد السمنة رئيس جمعية وتجمعات أهالي يافا ولجان إصلاحها في الوطن والشتات خلال كلمته في حفل التكريم أكد على أهمية الدور الطلائعي والريادي الذي يشكّله طلاب الوطن لدفع عجلة التنمية والتقدم والحضارة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهد الذي بذله الناجحون والناجحات للوصول إلى لحظات الفرح بالنجاح.

وأوضح المختار السمنة أن رعاية هؤلاء الطلاب وتشجيعهم ضمن أهم أولويات وأهداف جمعية وتجمعات أهالي يافا، لذا فلن تتأخر الجمعية عن دعمهم بشتى الوسائل والطرق حتى تحقيق أهدافهم ؛ لافتًا إلى مفاهيم الحضارة التي ورثناها عن يافا هذه المدينة العريقة بأهلها وتاريخها العظيم.

وأضاف أن هذا الترتيب الدقيق والجهود الراقية التي بذلها أعضاء التجمع في المغازي في تنظيم الحفل تستحق التقدير ، موجهًا لهم التحية والشكر على انجاحهم للحفل المهيب..

من ناحيته؛ أشاد المتحدث الإعلامي باسم تجمع أهالي يافا في المغازي د.محمد الدمياطي بنجاح طلابنا وطالباتنا والذين أطلق عليهم التجمع (فوج أقمار يافا)..

وأكد الدمياطي أن أهالي يافا في المغازي قدّموا نموذجًا رائعًا من خلال تفوقهم ونجاحاتهم التي أسهمت وتسهم في تطوير مجتمعنا والأخذ بيده نحو الرقي والتميز..

واُختتِم الحفل بتكريم الطلاب وسط فرحة عارمة ارتسمت على وجوه الناجحين والناجحات وذويهم وكل من حضر وشارك في العرس اليافاوي.