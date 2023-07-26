رسميا.. الهلال يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي مالكوم من زينيت بطرسبورغ الروسي.

ونشر الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو تقديمي لمالكوم دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ولكن حساب قناة "أبوظبي الرياضية" على تويتر"، كشف أن الهلال ضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وأضافت القناة أن عقد مالكوم مع الهلال يمتد لثلاثة سنوات.

ويلعب مالكوم في الوسط والجناحين، وكان محط أنظار العالم عام 2018، عندما أصبح محور الصراع بين روما وبرشلونة.

ونجح برشلونة وقتها في ضم مالكوم من بوردو، في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو، ولعب معه 24 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وغادر مالكوم برشلونة في 2019، حيث رحل إلى زينيت بطرسبورغ وتألق بشكل لافت مع الفريق الروسي.