القائد النخالة: اجتماع الأمناء العامين فاشل لأنه لا يحمل عوامل ايجابية للنجاح

مقابلة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة

عبر قناة الغد للحديث عن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية"

القائد النخالة: لا يوجد أي مبادرات بالإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة وأجهزة الأمكن مازالت تمارس الاعتقال ضد المقاومين

الاعتقال السياسي يخدم العدو والرأي العام الفلسطيني ضد الاعتقالات.

ربما هناك مبادرات وحل وسط لإخراج عدد من السجناء قبل الاجتماع.

الاعتقالات السياسية لا زالت مستمرة والسلطة تحاول أن تقول للإسرائيليين أنها تحكم.

القائد النخالة: اتصال رئيس المخابرات الفلسطينية نتيجة تواصل مع المصريين لإيجاد صيغة للحل.

تواصل معي رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ولا أشعر أن لديه جديد

القائد النخالة: قلت لماجد فرج أننا نريد الإفراج عن المعتقلين كافة ومنهم معتقلو الجهاد الإسلامي.

القائد النخالة: نحن لا نفشل اللقاءات وندعو دائما ونؤيد خيار الوحدة الوطنية الفلسطينية

اللقاء بين الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان منفصل عن لقاء القاهرة

القائد النخالة: لا يوجد حسن نوايا في السياسة وخصوصا في الملف الفلسطيني

القائد النخالة: الفصائل متضامنة معنا فيما يتعلق بالاعتقال السياسي

تطور المشهد المقاوم يعكس ارادة وقوة لدى شعبنا والمقاومة والجهاد الاسلامي على وجه الخصوص

اتفهم ان هناك خطوات مترتبة تسعى إليها السلطة لإخراج موقفه سياسي موحد من قبلها

القائد النخالة: حكومة الاحتلال أغلبها متطرفون يؤمنون بالأرض الكاملة لـ"إسرائيل".

طالبنا ماجد فرج الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون السلطة وفي مقدمتهم معتقلو الجهاد الإسلامي

القائد النخالة: تيار السلطة يؤمن بالمفاوضات وهناك تيار ضد اتفاق أوسلو بالمطلق، ولا حل مع العدو وهناك تيار برغماتي يكون مفهوم وغير مفهوم أحيانًا

القائد النخالة: الخطاب الإسرائيلي اليوم وضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات

القائد النخالة: الخيارات الثلاثة إما التعايش أو الرحيل أو القتل.

القائد النخالة: المشهد الفلسطيني المقاوم في الضفة يعكس إرادة وقوة الشعب الفلسطيني والمقاومة، وعلى وجه التحديد حركة الجهاد الإسلامي.

القائد النخالة: تم التنسيق مع كتيبة جنين لزيارة الرئيس عباس لمخيم جنين ولسنا ضد الزيارة وكنا معنيين بنجاحها

القائد النخالة: الشعب الفلسطيني لديه قناعة بأنه لا جدوى من المفاوضات والتعاون مع الاحتلال ويؤمن بالمقاومة

القائد النخالة: الشعب الفلسطيني لم تعد تنطلي عليه البروبغاندا حول المشروع السياسي في ظل وجود الاحتلال.

القائد النخالة: لا أبالغ بقوة المقاومة في الميدان لكن أستطيع أن أرى مشهد إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.